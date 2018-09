Interventie a pompierilor calaraseni pentru salvarea unui caine

Luni, la ora 21,10, a fost anuntat serviciul ISU, prin intermediul numarului de urgenta, despre un caz in care era necesara interventia echipei de descarcerare, pe raza comunei Modelu, sat Tonea. Pompierii de la Detasamentul Calarasi - Descarcerare au raspuns prompt apelului, ajungand la fata locului in doar cateva minute.

S-a constatat ca un caine de talie medie era blocat intre o bucata de beton si un gard de fier.

Au actionat profesionist si au reusit salvarea animalului, acesta fiind in acest... citeste mai mult