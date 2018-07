Ce inseamna cand visezi serpi. Ei apar in vis cand ai perioade de schimbare. Sa te temi sau sa te bucuri ca ii visezi? Afla!

Ce inseamna cand visezi serpi? Atunci cand in vis iti apar serpi inseamna ca taratoarea are legatura cu provocarile si sentimentele pe care trebuie sa le faci fata in viata de zi cu zi.

Potrivit teoriei de intrepretare a viselor a lui Freud, un sarpe reprezinta un simbol falic care poate fi legat de o figura masculina, energie masculina sau cum iti experimentezi sexualitatea. Interpretarea viselor despre serpi nu se opreste, insa, aici. Pentru a-i intelege mai bine semnificatia... citeste mai mult

