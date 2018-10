Interpretarea viselor. Ce inseamna cand te visezi gravida. Visele despre sarcina simbolizeaza anumite aspecte ale tale sau ale vietii tale personale care cresc si se dezvolta. Sa visezi ca esti insarcinata poate reprezenta si nasterea unei idei noi, a unei directii noi, a unui nou proiect sau a unui nou scop.

Interpretarea viselor. Ce inseamna cand te visezi gravida. Insa in cazul in care o femeie este insarcinata, sarcina in vis dezvaluie anxietatile in legatura cu sarcina din viata reala.

Interpretarea... citeste mai mult