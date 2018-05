Internetul la viteza 5G va fi lansat curand, de o firma din Qatar Operatorul de telecomunicatii Ooredoo din Qatar, sustine ca a lansat pe piata “Supernetul 5G, prima retea 5G din lume disponibila in comert”.

Performanta de a lansa primul serviciu 5G din lume se pare ca apartine companiei Ooredoo din Qatar. Ooredoo a mai oferit in trecut servicii de internet 5G, dar pentru o gama restransa de clienti. Apoi, in luna martie a acestui an, a inceput colaborarea cu gigantul chinez ZTE, care ii asigura comercializarea de hardware compatibiel cu standardele 5G. Noua tehnologie 5G vine cu vineteze de 1Gbps. Totusi, aceasta viteza poate fi depasita, intrucat in timpul... citeste mai mult

