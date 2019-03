Prevederea legală introdusă de Parlament în Legea 46/2003 a trecut aproape neobservată, atât de pacienţi, dar şi de medici, potrivit unui comunicat al Intermedicas, clinică de second opinion din România.

Aşa cum relevă un studiu realizat de aceasta, 95% din pacienţii români, adică peste 4 milioane de pacienţi anual, nu ştiu că au dreptul să solicite second opinion atunci când un diagnostic necruţător se abate asupra lor.

„În România, peste 50.000 de decese sunt înregistrate anual din cauza cancerului şi mai puţin de 1% solicită second opinion. De aceea, prin serviciul de Second Opinion şi prin... citeste mai mult

