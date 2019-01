Interese prea mari sau razbunare?

- Afise cu fostul sef al Politiei Bihor, chestorul Liviu Popa si cu avocatul Razvan Doseanu au fost lipite pe strada Dunarii, in apropiere de trecerea de pietoni din fata Serviciului de Evidenta a Populatiei.

Afisele sunt inscriptionate, cu numele chestorului si cu al avocatului – acesta din urma scris gresit cu “i “, in loc de “e”: ” Infractor chestor Popa Liviu/Infractor avocat Dosianu Razvan”.

Cel ce a facut un astfel de gest e, in mod sigur, prea deranjat de cele doua personalitati publice, care au in comun un fapt important: se numara printre victimele fostului sef DNA Oradea.

Liviu Popa a fost singurul... citeste mai mult