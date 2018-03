Anul 2018 se dovedeste a fi o perioadã mult mai bunã in ceea ce priveste intocmirea proiectelor de amenajamente pastorale. La sfarsitul anului trecut, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a angajat mai multi lucrãtori, lucru care a impulsionat activitatea institutiei. În perioada imediat urmãtoare, salariatii se vor deplasa in teritoriu si vor prezenta beneficiarilor avantajele intocmirii amenajamentelor pastorale. ‘Procesul a fost accelerat in acest an, iar in cadrul primãriilor este un interes... citeste mai mult