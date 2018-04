Inter nu pierde cu Juventus, AC Milan invinge la Bologna - pariuri pe Serie A

Vineri, 27 Aprilie, 13:59

Dupa ce a cedat pe teren propriu in fata lui Napoli in etapa trecta, "Batrana Doamna" are mare nevoie de un rezultat bun in meciul Inter - Juventus Torino. "Analizand situatia la zi, Inter vine dupa doua victorii si un egal, iar Juventus Torino dupa o infrangere acasa in fata marii rivale la titlu. Totusi, rezultatul din Derby D`Italia ramane greu de anticipat. Sa nu uitam, trupa lui Allegri are un plus la capitolul experienta", explica Ilie Dumitrescu, Ambasadorul casei de pariuri sportive online Unibet.

