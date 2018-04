Luni, 23 Aprilie, 22:54

Gheorghe Mulțescu, antrenorul Astrei, a folosit în meciul câștigat cu U Craiova, scor 1-0, un sistem 3-4-3 și l-a înțepat astfel pe tehnicianul oltenilor, Devis Mangia, cel care folosește același sistem la Craiova.

"Un cadou mai frumos ca acesta nu se putea. I-am blocat foarte bine. Am vrut să văd și eu dacă știu să antrenez sistemul italienesc 3-4-3 și uite că mi-a ieșit bine. Cred că am făcut o partidă exactă. Le-am blocat construcția. Am avut o tranziție pozitivă foarte bună, am avut penalty nedat.

A contat că i-am cunoscut pe cei de la Craiova... citeste mai mult