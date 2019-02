„Intentia ALDE este de a se obtine cel putin un scor de 15% la nivel national privind aceste alegeri europarlamentare”

•spune Laurentiu State, presedintele Organizatiei Judetene ALDE Calarasi

Reprezentantii ALDE s-au reunit, recent, in cadrul unei sedinte a Biroului Politic Central pentru a discuta despre masurile organizatorice din precampanie si campania alegerilor europarlamentare ce vor avea loc in luna mai 2019.

La eveniment a participat si presedintele interimar al Organizatiei Judetene ALDE Calarasi, Laurentiu State, care informeaza ca, in respectiva sedinta au fost discutate mai multe aspecte. Anume aspecte legate de organizare, de alegerile europarlamentare, alegerile prezidentiale.

Cu acest prilej, au fost prezentate criteriile pentru evaluarea si desemnarea candidatilor la... citeste mai mult