Inteligența verzei

La finele acestui an se împlinesc 30 de ani de la evenimentele din '89. Cifra e rotundă și noi, la fel, mai „grași" și mai „frumoși". Căci asta ne-am dorit: libertate și mâncare. Într-adevăr, acum putem călători unde nici n-am visat, dar cu mâncarea… Cu mâncarea chiar e o problemă. Am ajuns acum, în lumea „liberă", să ne uităm la etichetele de pe produse care atrag atenția asupra pericolelor potențiale la consum. Cum vine asta? Hrană periculoasă? Iar dacă vrem să mâncăm „sănătos" ajungem să plătim o avere pe produse așa-zise „bio" sau „eco". Oare hrana pe care o consumăm are vreo legătură cu faptul că, dacă înainte de '89 erau câteva sute de cazuri de cancer la nivelul...

