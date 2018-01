The Institute for the Future (IFTF) estimează că suntem pe cale să intrăm într-o nouă eră a parteneriatului dintre om şi maşină şi că, până în anul 2030, oamenii şi roboţii vor colabora mai îndeaproape, transformându-ne vieţile. Lucrăm cu maşinile de...

Business Magazin, 18 Decembrie 2017