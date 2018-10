Oamenii ar trebui să fie conştienţi de riscul pe care inteligenţa artificială (AI) îl are pentru copii, sistemele dotate cu inteligenţă artificială putând pretinde că sunt profesori sau chiar vedete şi manipulându-i astfel pe tineri să facă lucruri "inimaginabile", a avertizat un universitar britanic, potrivit Press Association.

Luând cuvântul în cadrul unei reuniuni organizate cu ocazia lansării Institute for Ethical AI in Education (IEAIED), Anthony Seldon, prorector al Universităţii din Buckingham, a spus că... citeste mai mult