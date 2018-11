Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit, sâmbătă seara, cu preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker şi cu preşedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurări că totul va decurge conform programului în cadrul întâlnirii de duminică.

Theresa May a primit aceste asigurări după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a renunţat la ameninţarea că ţara sa ar putea să nu voteze acordul privind Brexitul în cazul în care nu va putea negocia în mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, scrie Reuters.

"Am primit suficiente garanţii că vom putea ajunge la o soluţie a unui conflict care durează de... citeste mai mult

