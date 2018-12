Romania s-a calificat dupa opt ani in semifinalele Campionatului European si va avea doua meciuri in care va lupta pentru medalie.

In absenta Cristinei Neagu, jucatoare care s-a accidentat la genunchi in minutul 52 al meciului cu Ungaria, staff-ul nationalei Romaniei a decis convocarea de urgenta a Biancai Bazaliu.

“Stafful tehnic al naționalei de handbal a luat decizia de a o convoca la lot pe Bianca Bazaliu pentru faza următoare a EHF Euro 2018. Interul stânga al CSM Bucuresti oficial se va alătura tricolorelor la Paris în această după-amiază”, anunta FRH pe pagina oficiala de Facebook.

Interul stanga de la CSM Bucuresti a plecat asadar joi dimineata spre Paris si se va