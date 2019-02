Întâmpinarea Domnului. Praznicul Intampinarii Domnului este cinstit de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care ne aminteste de momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria si de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii. In Templu este intampinat de Simeon si de Ana. Amintim ca dupa legea iudaica, la 40 de zile de la nasterea pruncului de parte barbateasca, mama acestuia trebuia sa mearga la Templu ca sa-l inchine lui Dumnezeu, cu gandul ca din acesta se poate ridica Mesia. Tot in aceasta zi avea loc si curatirea mamei, care se facea prin... citeste mai mult

acum 11 min. in Actualitate, Vizualizari: 11 , Sursa: Antena 3 in