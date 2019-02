Întampinarea Domnului, are loc pe 2 februarie si este cunoscuta in popor si sub denumirea de Stretenie. In traditia romaneasca, Stretenia era vazuta drept o sfanta, care ajuta oamenii nevoiasi. Ziua de 2 februarie mai era si sarbatoarea vitelor si a babelor.

Traditii de Intampinarea Domnului Este bine ca femeile sa duca pruncii spre inchinare la Biserica. Cand copilul face 40 de zile dupa nastere, mama il aduce la Biserica ca si "Mama lui Iisus". In numele familiei, ea il daruieste ca ofranda lui Dumnezeu si-l inchina la altar. Credinciosii cinstesc Icoana Maicii Domnului pentru spor si sanatate in aceasta zi. Acest obicei mai poarta numele de "Imblanzirea...