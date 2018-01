Centrul Național al Dansului București organizează, ca în fiecare început de an, o serie de întâlniri cu comunitatea coregrafică locală, care vor avea loc la Sala Stere Popescu în zilele de 15, 16 și 17 ianuarie, de fiecare dată de la ora 19.00. În cadrul acestora, CNDB le oferă artiștilor de dans contemporan șansa unor dialoguri cu reprezentanții celor mai importante spații culturale independente din București.



Dezbaterile au loc sub sloganul „Tu faci contextul/ You are the context"; CNDB își propune astfel să chestioneze în 2018 contextul cultural local și dimensiunile sale socio-politice și economice

