AsociaţiA NeXT and CO. Râmnicu Vâlcea și Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea organizează în perioada 15 - 17 septembrie 2011, de la ora 10.00, Simpozionul Judeţean “NeXT ENVIRONMENT” cu ocazia Zilei Curăţeniei Naţionale din cadrul...

Valcea News, 15 Septembrie 2011