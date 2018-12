Primăria Municipiului Constanța organizează marți, 18 decembrie, de la ora 10:00, în sala de ședințe Remus Opreanu, o întâlnire publică pentru prezentarea Planului Urbanistic Zonal preliminar „Zona Peninsulară a municipiului Constanța”.

La prezentarea publică sunt invitate instituţiile publice, organizaţiile civice, persoanele fizice și juridice interesate.

În cadrul întâlnirii va fi prezentat și proiectul european “ALT/BAU – Alternative & intergrated solutions for the activation of unused buildings”, din cadrul Programului Operațional URBACT 2014-2020, la care Constanța a aderat alături de alte cinci orașe europene. Proiectul... citeste mai mult

