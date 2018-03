Potrivit tabloidul Star, fostul cuplu de actori Brad Pitt şi Jennifer Aniston ar fi din nou împreună datorită intermedierii unui prieten apropiat, George Clooney. Sub titlul "They're back on!" (Din nou împreună), cei doi actori sunt văzuţi într-o fotografie, pe prima pagină, sărutându-se, relatează ziarul spaniol ABC.

În fotografie, chipul lui Brad Pitt, cu şapcă pe cap, este destul de uşor de recunoscut, însă cel al femeii blonde, văzut din spate, este greu de identificat cu Jennifer Aniston, notează ABC.

