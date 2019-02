Un eveniment major va cuprinde Iasul la inceputul saptamanii viitoare • Zeci de persoane din statele membre ale Uniunii Europene si inalti oficiali guvernamentali ai Romaniei vor ajunge in Capitala Moldovei in urmatoarele zile • Toate detaliile au fost stabilite in cele mai mici amanunte • Pe Aeroportul International Iasi vor ateriza membri importanti ai Consiliului Europei, o parte din stabilimentele din oras fiind deja rezervate pentru cei care fac parte din comisiile Uniunii si care vor ajunge la Iasi.... citeste mai mult

