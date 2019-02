O insulă nouă își face treptat loc pe Dunăre. Aluviunile depuse în dreptul orașului Galați au format o fâșie de pământ de aproape 2 kilometri, care crește de la an la an. Specialiștii spun că în timp, insula va avea propriul ecosistem. Și ar putea deveni un punct de atracție pentru turiști.

Fâșia de pământ pe care cuibăresc deja sute de de păsări s-a format din aliviunile aduse an de an de Dunăre și Siret. Vara, când apele scad, insula poate fi chiar vizitată de cei care se...

