Mauro Morandi, un bărbat în vârstă de 79 de ani, a decis să părăsească societatea modernă, în urmă cu trei decenii și s-a mutat pe insula Budelli din Italia, devenind singurul ei locuitor.

Morandi povestește că la școală era nerăbdător cu profesorii, iar acasă era frustrat cu părinții săi.

„Întotdeauna am fost un copil rebel. Cred că am fugit de acasă pentru prima dată la vârsta de nouă ani. Am început să mă gândesc să părăsesc o societate care nu ia în considerare individul, gândindu-se doar la putere și bani”, a declarat el pentru CNN.

În 1980, Morandi a luat decizia de a pleca din Italia, alături de... citeste mai mult