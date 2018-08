Institutiile statului ascund, sub propriile presuri, milioane de romani Comunitatile istorice de romani, cele din Republica Moldova, Ucraina, Banatul sarbesc, Ungaria etc. sunt asistate, monitorizate si sprijinite de Ministerul pentru Romanii de Pretuindeni si de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi, aflat in subordinea ministerului amintit. Atat pentru Minister cat si pentru Institutul Hurmuzachi au fost adoptate si aprobate strategii si directii de actiune pana in anul 2020.

In conformitate cu aceste strategii, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si Institutul... citeste mai mult

azi, 15:29 in Social, Vizualizari: 112 , Sursa: Manager in