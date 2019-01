Nu e pe Albină, este pe... Tătarilor

Noi am vrut să vedem unde este sediul și care este rolul său în Botoșani. Practic, cine merge acolo și ce probleme rezolvă lucrătorii instituției.



Am căutat pe internet pentru a vedea adresa. Surprinzător, am găsit-o imediat, însă nu pe cea corectă. Oficiul nu se află pe Aleea Albină numărul 19, ci pe Strada Tătarilor, lucru pe care l-am aflat de la Prefectura Botoșani.



Am pornit în căutarea ei. Am dat de o stradă plină de gropi, neasfaltată, de o pădurice și de un loc care semăna a pustiu. Am întrebat botoșănenii care circulau pe drumul respectiv dacă ne îndreptăm în direcția... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Botosaneanul in