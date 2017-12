Instanta suprema: Modificarile privind raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia, sunt neclare si confuze Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sustine in sesizarea trimisa joi Curtii Constitutionale ca modificarile aduse Legii 303/2004 in legatura cu raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia si reglementari internationale, deoarece au un continut 'neclar' si 'confuz', nu corespund cerintelor de previzibilitate si vor ridica in practica probleme de interpretare, scrie Agerpres.

