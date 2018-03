Instagram schimba algoritmul pe care toata lumea il uraste Instagram face o schimbare in algoritmul sau, raspunzand astfel la reactiile utilizatorilor. Aplicatia va primi un buton destinat postarilor noi, care le va permite utilizatorilor sa isi actualizeze feed-urile. Postarile noi vor fi prioritizate.

Inainte de 2016, Instagram detinut de Facebook afisa mesajele, postarile in functie de momentul in care acestea au fost postate, in ordine invers cronologica. Cateodata utilizatorii vedeau postari de cateva zile in partea de sus a ... citeste mai mult

azi, 15:53 in IT&C, Vizualizari: 37 , Sursa: Manager in