A plouat torențial în județele Arad și Timiș. Cantitățile de apă au depășit 40 de litri pe metrul pătrat și au fost inundate mai multe gospodării și drumuri.

Dacă sunteți în camp deschis, aruncați imediat obiectele metalice sau din carbon, de tipul unditelor sau lansetelor, la cel putin cinci metri de dvs. Nu vă adăpostiți sub copaci și in niciun caz nu stați cu telefonul mobil la ureche.

Specialiștii au anunțat pentru următoarele câteva zile vreme instabilă cu ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Spre sfârșitul săptămânii, precipitațiile se vor reduce și...

