Navigatorii de pe nava Beccaria sub pavilion Panama şi-au primit salariile restante neachitate de o jumătate de an.

Adrian Mihălcioiu, inspectorul ITF pentru România, spune că „PSC a reţinut nava la cererea sa fiind fost împuternicit de către echipaj să le reprezint interesele faţă de armator şi autorităţi”.

„Reamintesc că nava Beccaria, sub pavilion Panama, a acostat în portul Midia în data de 11.02.2019 cu 13 navigatori la bord, 11 ucrainieni, un rus şi un croat, neplătiţi din luna septembrie 2018, mai spune Mihălcioiu.

Acesta mai spune că „armatorii au declarat că sunt în imposibilitate de a plăti salariile navigatorilor, astfel că nava a fost... citeste mai mult