Inspectorii muncii, noi actiuni de control!

Inspectorii muncii calaraseni au efectuat noi controale, in perioada 04 – 08.03.2019. Mai exact, ITM Calarasi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: agricultura, comert, banci, depozitarea materialelor de constructii, fabricarea articolelor din material plastic, activitati de tiparire, transport, scoli, brutarii, constructii, alte domenii de activitate.

Inspectorii de munca, din cadrul compartimentului relatii de munca, au verificat 18 angajatori, 3 fiind sanctionati cu amenda in valoare de 5.000 de lei. Au fost dispuse 34 de masuri cu termene precise de rezolvare.