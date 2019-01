Inspectoratul Judetean de Jandarmi Calarasi, la ceas de bilant!

Inceputul de an reprezinta un prilej numai bun la care aproape toate institutiile isi prezinta in mod oficial un bilant al activitatii desfasurate pe parcursul lui 2018. Si jandarmii calaraseni au procedat astfel, de altfel, ca in fiecare an.

Evenimentul a avut loc vineri, 18 ianuarie 2019, in sala de spectacole „Barbu Stirbei”, din cadrul Consiliului Judetean Calarasi, cu participarea parlamentarilor judetului, a prefectului George Iacob, a reprezentantilor autoritatilor locale, a sefului... citeste mai mult

acum 12 min. in Locale, Vizualizari: 4 , Sursa: Ziarul Impact in