Inspectoratul Școlar Județean Arad, alături de reprezentanți ai University of Thessaly, Volos- Grecia, Boon Unipessoal- Lda-Porto- Portugalia, Advancis Business Services- Lda – Porto – Portugalia și Stowarzyszenie Centrum Wspierania edukacji i przedsiebiorczosci, Rzeszów – Polonia, va desfășura în perioada 14 -15 mai 2018, o întâlnire de lucru în cadrul Proiectului „WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids.” Întâlnirea va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad.

Acesta este un proiect co-finanţat de Uniunea Europeană, având scopul de a crea și de a pune la... citeste mai mult