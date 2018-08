Ionel Staicu este inspector trafic la Inspectoratul Teritorial 2 din cadrul ISCTR. Acesta menţionează, în declaraţia de avere depusă la data de 6 iunie 2017, că are un apartament... de 420 de metri pătraţi.



Inspectorul a declarat că are două terenuri agricole, primite moştenire, ambele în anul 2012, unul de 1.000 de mp în Cogealac, iar celălalt de 1,65 ha, în localitatea Zebil. Interesant este că inspectorul susţine că ar fi cumpărat în 2015 un apartament de... 420 de metri pătraţi (ceea ce poate fi şi o eroare de redactare), ai cărui titulari sunt Ionel şi Maria Staicu.



Staicu are un Chevrolet Aveo, fabricat în anul 2011. Nu are nici credite, nici depozite bancare. În ceea... citeste mai mult