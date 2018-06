Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui va declansa, in perioada urmãtoare, actiuni de control la beneficiarii care presteazã muncã necalificatã cu caracter ocazional. Inspectorii de muncã vor identifica beneficiarii de lucrãri care utilizeazã zilieri, precum si modul in care sunt luate mãsurile in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Anual, in judetul Vaslui, sunt inregistrate ca zilieri circa 100.000 de persoane. Pentru a usura activitatea angajatorilor, Inspectia Muncii a realizat o aplicatie... citeste mai mult