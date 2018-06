Oferta angajatorilor din IRLANDA pentru 385 locuri de munca declarate in reteaua EURES: Firma: Crewlink Ireland Ltd. Unit 39, Southern Cross Business Park, Boghall, Bray, Co. Wicklow, Irlanda Ocupatia: insotitori de zbor si stewarzi Nr.posturi: 385...

Reporterul, 28 Ianuarie 2016