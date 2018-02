Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut, în ianuarie 2018, cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753, reiese din datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA în insolvenţă sunt din Bucureşti (163, în creştere cu 60,07% comparativ cu ianuarie 2017), capitala fiind urmată de judeţul Bihor (68; plus 100%) şi Timiş (43; plus 86,96%).

Cele mai multe insolvenţe au fost în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (216; plus 50%). Tot în ianuarie, 2.472 de firme şi-au suspendat activitatea (plus 132,99%), iar 3.089 au fost dizolvate (plus 142,08%).

