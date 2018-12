- Asociația Sântandrei Metropolitan Area a strâns 1.263 de semnături, pentru a convinge Primăria Sântandrei să aducă OTL-ul în comună. Primarul Mărcuș încă meditează.

„De regulă, cu Teșan călătoresc copiii. Dar în Sântandrei locuiesc 7.000 de persoane. Poate s-ar degreva acel drum județean spre Oradea dacă ar apărea acest transport public suficient, cu OTL. Ne-ar fi mult mai ușor. Sântandreiul este o comună extrem de populată, poluată, are cea ma imică suprafață, dar are cea mai mare populație. Nu avem liceu, doar școală generală, iar... citeste mai mult

acum 13 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Cluj Online in