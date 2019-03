Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică anunță o nouă tentativă de înșelătorie pe Facebook și oferă câteva sfaturi cum să vă feriți de acestea.

”Clienții wizzair.com sunt vizați de o nouă tentativă de fraudă pe Facebook.

Atenție la paginile false, care copiază identitatea vizuală a companiei. Pagina de Facebook care promovează tentativa de fraudă are un număr suspect de redus de aprecieri din partea utilizatorilor, semn evident că este o păcăleală.

Raportați astfel de pagini, care promovează tentativa de fraudă: din meniul de sus, accesați (...) și apoi selectați (Give feedback or report this page).

