Unităţile de învăţământ din Maramureş se pot înscrie, până în 2 martie, în concursul naţional „Şcoala Zero Waste”, premiul cel mare al ediţiei 2018 fiind o tablă interactivă. „Şcoala Zero Waste” este un concurs naţional de educaţie ecologică destinat tuturor şcolilor din învăţământul primar şi gimnazial din România.

