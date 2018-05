Inscrieri gradinite 2018-2019. Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 – 2019 a inceput luni, 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, informeaza Ministerul Educatiei Nationale.

Inscrieri gradinite 2018-2019: Etape Reinscrierile se vor desfasura in perioada 7-19 mai 2018.

Inscrieri

Etapa 1: 21 mai – 8 iunie Etapa 2: 25 iunie – 20 iulie (copii respinsi in etapa 1 vor putea si inscrisi pe locurile ramase libere pentru etapa a II-a) Etapa de ajustari: perioada 30 iulie – 31 august (copiii respinsi in etapa 2 vor putea fi inscris pe locurile ramase... citeste mai mult