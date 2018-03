Inscrierea in clasa pregatitoare 2018: Calendarul complet Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si a anuntat ca in primele doua zile s-au inregistrat in sistem 31.601 cereri. Cele mai multe cereri s-au inscris in sistem in Capitala, respectiv 4.711, in timp ce in judetul Giurgiu s-au completat doar 199 de cereri.

Potrivit MEN, in zilele de 8 si 9 martie, pana la ora 18.00, s-au inregistrat in sistemul centralizat 31.601 cereri pentru inscrierea in clasa pregatitoare. Dintre... citeste mai mult