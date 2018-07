Inscriere permanenta in programul de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita In cea mai recenta sedinta, Guvernul a modificat HG nr.9/2018 privind schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc.

Astfel, schema de ajutor de minimis va fi deschisa permanent pentru inscriere, luand in considerare ca, pe parcursul programului, crescatorii pot deveni furnizori,... citeste mai mult