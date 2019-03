Sporul natural negativ s-a accentuat în România, în luna ianuarie a acestui an faţă de perioada similară a anului trecut, în condiţiile în care numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 9.867 faţă de cel al nou-născuţilor vii, reiese din datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În luna ianuarie 2018 numărul decedaţilor l-a depăşit cu 6.495 pe cel al nou-născuţilor vii.

În prima lună a acestui an, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 159, comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, în timp ce numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu şase mai mic, la nivel comparativ.

