Sporul natural al populaţiei României a fost negativ în luna mai a acestui an faţă, de aceeaşi perioadă din 2017, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate marţi, scrie Agerpres.

Astfel, în luna mai 2018, faţă de luna mai 2017, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 1.733 , iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 450 mai mare. De asemenea, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mare în luna mai 2018, decât cel înregistrat în luna mai 2017.

Sporul natural a fost negativ atât în luna mai 2018 (-5623 persoane), cât şi în luna mai 2017 (-3440... citeste mai mult