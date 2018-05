INS: Romania pierde anual 140.000 de locuitori. Suntem un popor pe cale de disparitie? Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, Romania se confrunta cu un spor natural negativ si cu migratie in masa. Aceste doua fenomene sociale vor face ca populatia tarii sa scada sub 19 milioane, in viitorul foarte apropiat.

Potrivit reprezentantilor INS, Romania pierde 140.000 de locuitori pe an, din cauza maselor de oameni ce migreaza catre occident, dar si a sporului natural negativ din tara noastra.

Aproximativ trei miloane de romani se afla dincolo de granitele Romaniei, in timp ce in tara, rata... citeste mai mult

