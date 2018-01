INS: Rata inflatiei a urcat la 3,3% la sfarsitul lui 2017 Rata anuala a inflatiei a urcat in decembrie 2017 la 3,3% fata de decembrie 2016, si cu 0,3% fata de luna noiembrie, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), citate de Mediafax.

Cele mai importante cresteri de preturi s-au inregistrat in cazul combustibililor, in timp ce ouale, untul si fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017. "Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12... citeste mai mult