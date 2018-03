INS: Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,7%, in februarie Rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.

