INS: Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3% in decembrie Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a...

9am, 12 Ianuarie 2018