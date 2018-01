INS: Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3% in decembrie Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.

Sursa foto: pixabay.com Business Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%.

"Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 - decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 - decembrie... citeste mai mult